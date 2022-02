Le droit à la déconnexion ? C’est au quoi au juste ?

Pour l’instant, il n’y a pas de législations claires par rapport à cela. En réalité, il s’agit d’un concept assez nouveau venu avec l’utilisation des smartphones et de la connexion qui est de plus en plus présente dans les quotidiens.

Cette hyperconnexion avec le monde travail peut mener à du stress ainsi que miner le moral des troupes à long terme, ce qui fait qu’elle fait l’objet de réflexion.

Cependant, elle n’est pas toujours négative. Dans certaines PME, cela fait pleinement partie de la culture d’entreprise d’échanger après les journées de travail ou demander un dossier urgent pour le bien de l’entreprise.