Le "Drift Trike Family à Bastogne" : des sensations garanties !

C’est un grand tricycle électrique à propulsion arrière venu des Etats-Unis. Il est doté d’une batterie permettant de monter jusqu’à une trentaine de km/h, d’une poignée d’accélérateur comme les motos et de pneus qui n’ont aucune adhérence. Ces pneus lisses facilitent ce qu’on appelle les " drifts ", autrement dit glissades en français.

Le fait d’être assis fort bas entraîne des sensations plutôt surprenantes. La prise en main de l’engin est plutôt intuitive et rapide. Et une fois la conduite maîtrisée, vous allez pouvoir vraiment vous amuser tout en glissade sur le circuit intérieur de 800 M². Des casques et des lunettes sont mis également à votre disposition.

Pour faire un lien avec un le sport automobile, c’est le même principe que le E-trophée Andros qui est la plus grande course sur glace 100% électrique à Chamonix.