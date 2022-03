Le drapeau rouge flotte à l’entrée de certaines zones de la Réserve Naturelle des Hautes Fagnes

Depuis ce jeudi, le drapeau rouge est hissé à l'entrée de certaines zones de la réserve naturelle des Hautes Fagnes. Il est donc interdit d'y pénétrer en raison des risques d'incendie.

Il ne pleut plus depuis plusieurs jours et les sols sont très secs en surface; des incendies se sont d'ailleurs déjà déclarés du coté de Balmoral à Spa mardi, et près du barrage d'Eupen mercredi.

Rien d'exceptionnel pour un mois de mars

Du soleil et un vent soutenu depuis une semaine, il n’en fallait pas plus pour assécher les sols en surface. Le DNF n’a donc pris aucun risque en hissant le drapeau rouge, ce qui n’a rien d’exceptionnel mi-mars. "Dans les Hautes Fagnes, c'est toujours en mars-avril, quand les herbes sèches sont facilement inflammables" explique René Dahmen, chef du cantonnement d’Elsenborn. "Le fait de hisser le drapeau rouge, c'est surtout pour la sécurité des gens, pour ne pas qu'ils rentrent dans ces Fagnes et soient tout à coup exposés à un danger très grave."

Les promenades restent autorisées hors drapeau rouge