Le drame ouïghour peut-il être considéré comme un génocide ?

En Chine, depuis presque dix ans, une politique d’effacement de l’identité des populations musulmanes sévit. Le documentaire Ouïghours, mécanique d’un génocide annoncé revient sur l’histoire de destruction de ces minorités. Un reportage à voir jeudi 15 mai sur La Une à 22h35 et en replay sur Auvio.

"Par semaine, là où je travaillais, il y avait 20, 30 avortements […]. On injectait un produit pour déclencher les accouchements avant le terme. On le vivait très mal, alors on diminuait en cachette la dose, ou on injectait un placebo. Parfois les bébés survivaient, dans ce cas ils étaient tués." Shemsinur Abdighafur était infirmière en Chine pendant plusieurs années avant de fuir en Turquie. En 2021, elle témoigne devant le tribunal ouïghour de Londres des avortements forcés qu’elle a dû effectuer. Ce tribunal enquête les accusations de génocides et de crimes commis par la Chine à l’encontre des populations ouïghoures, kazakhes et autres populations musulmanes turques.

Depuis 2014, à l’extrême-ouest du pays, dans la province du Xijiang, peuplée à 50% de minorités musulmanes, les arrestations se multiplient. Des centres de détentions, camps de travail et prisons, sont construits. Travail forcé, stérilisations, violences physiques et sexuelles… Ces pratiques s’inscrivent dans une politique plus large d’effacement de l’identité ouïghoure et kazakhe. L’objectif de Pékin est clair : réduire les naissances pour rendre impossible la demande d’indépendance de ces minorités. Le tribunal ouïghour de Londres a statué en 2021 : pour les jurés, un génocide a bien lieux au Xinjiang. Pourquoi, selon les Nations Unies, ces crimes ne sont-ils pas un génocide ?