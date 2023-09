Le drame de Wynendaele : la discussion à l’origine de la "Question royale" sur Léopold III

Le fameux long épisode de la 'Question royale' a déchiré la Belgique en deux à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Après cinq ans de crise politique, lors de la consultation populaire du 12 mars 1950, 72% des Flamands ont voté pour faire revenir le roi Léopold III de son exil en Suisse. Alors que seulement 42% des Wallons et 48% des Bruxellois y étaient favorables. Le retour du Roi en Belgique a donc nourri une opposition forte, en passe de porter un coup fatal au souverain, et pire, peut-être à la monarchie. Au point de le voir abdiquer le 16 juillet 1951, moins d’un an après son retour au pays. Comment Flamands et Wallons ont-ils pu se déchirer avec une telle force, au sujet de son retour en 1945 ?