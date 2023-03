Le doyen Giroud prolonge son bail en équipe de France, trois nouveaux appelés

Didier Deschamps a injecté du sang neuf en équipe de France avec la convocation jeudi de trois novices, dont le défenseur Wesley Fofana et le milieu Khéphren Thuram, pour les qualifications à l'Euro-2024 auquel participera le doyen Olivier Giroud, 36 ans.

Les nouveaux appelés intègrent les rangs des vice-champions du monde à la faveur des retraites internationales de Hugo Lloris et Raphaël Varane, capitaine et vice-capitaine il y a trois mois à Doha, et du Ballon d'Or Karim Benzema, fâché avec le sélectionneur.

Ils profitent aussi de l'absence de plusieurs habitués comme Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Ousmane Dembélé ou encore Christopher Nkunku, tous diminués par des pépins physiques.

Malgré ces contraintes, Deschamps a toujours eu le souci de "préparer le moyen terme", a-t-il assuré jeudi devant la presse. Il faut "avoir des réponses pour l'avenir tout en gardant la compétitivité, car on sera dans du costaud tout de suite".

Le début de la campagne qualificative pour l'Euro-2024 en Allemagne, face aux Pays-Bas le 24 mars à Saint-Denis et le 27 mars contre l'Irlande à Dublin, s'écrira donc avec trois nouveaux visages, et notamment celui de Brice Samba.

A 28 ans, le portier de Lens va enfin pénétrer dans le Château de Clairefontaine, lundi, et compléter un trio inédit avec Mike Maignan, nouveau numéro un dans la cage désertée par Lloris, et avec Alphonse Areola, un régulier du banc français.

Réputé explosif et fiable, notamment dans le jeu au pied, le dernier rempart de la meilleure défense de Ligue 1 a doublé Alban Lafont, plus jeune (24 ans) et qui "mériterait aussi" d'être appelé, selon Deschamps.