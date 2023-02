«Le Doudou» : une comédie buddy movie avec Kad Merad pour votre Séance VIP

Quelque temps plus tard, naissait "Le doudou", un film comique à l’image des buddy movies américains. Un genre cinématographique caractérisé par la mise en scène de deux personnages que tout oppose, forcés de collaborer car ils poursuivent un objectif commun. Spécialité du cinéma américain, ce genre a été assez tôt importé en France, avec des films tels que "La grande Vadrouille" et, plus récemment, "Intouchables".

C’est donc fort de cet héritage que Julien Hervé et Philippe Mechelen ont choisi Kad Merad et Malik Benthalha pour incarner leurs deux personnages principaux. Avec d’un côté un père de famille ordinaire, et de l’autre un jeune qui galère pour boucler ses fins de mois, ils arrivent ainsi à créer un duo de choc, évoluant au gré des rencontres et des situations improbables dans lesquels ils se retrouvent vers une vraie complicité.

