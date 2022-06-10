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Монс: Le Doudou буде відриватись в місті на цих вихідних! | Mons: Le Doudou va rugir en ville ce week-end !

Монс: Le Doudou буде відриватись в місті на цих вихідних! | Mons: Le Doudou va rugir en ville ce week-end !
il y a 57 minutes3 min
Par Benjamin Houx

La Ducasse de Mons в самому розпалі в місті Монс, що в Валлонії. Це коли в місті найбільше людей!

Цей традиційний фольклор виник у середньовіччі, приблизно в 14 столітті. Щороку він відзначається з великою помпою. Але минуло 2 роки через Covid, як вечірки не відбулися! Тож цього року… Монтуа готові максимально використати свій Ducasse!

Які найважливіші моменти?

1. Сходження зі святині мощей Сент-Водру

У суботу ввечері в соборній церкві Сент-Водру декан передає мощі святого мерові для хресної ходи наступного дня. Повітря Дуду оспіваний асистентом і буде повертатися протягом вихідних.

2. Хресний хід

У неділю вранці святиня Сент-Водру поміщається на Car d'Or, колісницю вагою близько 2 тонн. 1500 учасників дефілюють у старовинних костюмах містом. Вони представляють братства та корпорації, які зробили Монс багатим і могутнім із Середньовіччя. Шість тяглових коней тягнуть Золотий автомобіль містом.

3. Сходження на Золотий автомобіль

Це остання спроба для коней, які ведуть Золотий автомобіль. Треба піднятися брукованою вулицею, що проходить вздовж соборної церкви. Громадськість допомагає їм, натискаючи на задню частину "Золотого автомобіля". Це дуже вражає! Зусилля триває всього близько двадцяти секунд, але воно інтенсивне. За традицією, сходження потрібно робити за один прийом. Інакше... горе місту рік!

4. Бой під назвою "Lumeçon"

У неділю о 12:30 актори бійки спускаються з собору на Гран-Плас. Він протиставить Сен-Жоржа жахливому дракону. Сен-Жорж та його коня оточують різні персонажі. Протягом півгодини вони змагатимуться на арені, в центрі Гран-Плас у Монсі. Тисячі глядачів збираються, поспішають, штовхають один одного... Їхня надія? Відірвіть у дракона трохи шерсті, прикріпленої до хвоста "звіра". Таке волосся вважається щасливчиком. Монтуа прикріплюють його до свого зап'ястя, щоб він гарантував їм удачу цілий рік.

La Ducasse de Mons bat son plein dans la ville de Mons, en Wallonie. C’est le moment où il y a le plus de monde en ville !

Ce folklore traditionnel trouve son origine au Moyen-âge, aux alentours du 14ème siècle. Chaque année, il est célébré en grande pompe. Mais cela faisait 2 ans, à cause du Covid, que les fêtes n’avaient pas eu lieu ! Alors cette année… les Montois sont prêts pour profiter un maximum de leur Ducasse !

Quels sont les moments les plus importants ?

1. La Descente de la châsse des reliques de Sainte-Waudru

Le samedi soir, dans la Collégiale Sainte-Waudru, le doyen remet les reliques de la sainte au bourgmestre pour la procession du lendemain. L'air du Doudou est chanté par l'assistance et reviendra tout au long du week-end.

2. La Procession

Le dimanche matin, la châsse de Sainte-Waudru est posée sur le Car d'Or, un char d'environ 2 tonnes. 1500 participants défilent en costume d'époque dans la ville. Ils représentent les confréries et les corporations qui font la richesse et la puissance de Mons depuis le Moyen Âge. Six chevaux de trait tirent le Car d'Or dans la ville.

3. La Montée du Car d'Or

C'est le dernier effort pour les chevaux qui emmènent le Car d'Or. Il faut monter la rue pavée qui longe la collégiale. Le public les aide en poussant à l'arrière du Car d'Or. C’est très impressionnant ! L’effort ne dure qu'une vingtaine de seconde mais il est intense. Selon la tradition, il faut que la montée soit effectuée en une fois. Sinon… malheur à la ville pendant un an !

4. Le Combat dit " Lumeçon "

Le dimanche à 12h30, les acteurs du combat descendent de la collégiale vers la Grand-Place. Il va opposer Saint-Georges à un terrible dragon. Différents personnages entourent Saint-Georges et son cheval. Pendant une demi-heure, ils vont s’affronter dans l’arène, au centre de la Grand Place de Mons. Des milliers de spectateurs se rassemblent, se pressent, se poussent… Leur espoir ? Arracher un peu de crin du dragon, attaché à la queue de " la bête ". Ce crin est considéré comme un porte-bonheur. Les Montois l’attachent à leur poignet, pour qu’il leur garantisse de la chance toute l’année.

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