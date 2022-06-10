Монс: Le Doudou буде відриватись в місті на цих вихідних! | Mons: Le Doudou va rugir en ville ce week-end !

La Ducasse de Mons в самому розпалі в місті Монс, що в Валлонії. Це коли в місті найбільше людей!

Цей традиційний фольклор виник у середньовіччі, приблизно в 14 столітті. Щороку він відзначається з великою помпою. Але минуло 2 роки через Covid, як вечірки не відбулися! Тож цього року… Монтуа готові максимально використати свій Ducasse!

Які найважливіші моменти?

1. Сходження зі святині мощей Сент-Водру

У суботу ввечері в соборній церкві Сент-Водру декан передає мощі святого мерові для хресної ходи наступного дня. Повітря Дуду оспіваний асистентом і буде повертатися протягом вихідних.

2. Хресний хід

У неділю вранці святиня Сент-Водру поміщається на Car d'Or, колісницю вагою близько 2 тонн. 1500 учасників дефілюють у старовинних костюмах містом. Вони представляють братства та корпорації, які зробили Монс багатим і могутнім із Середньовіччя. Шість тяглових коней тягнуть Золотий автомобіль містом.

3. Сходження на Золотий автомобіль

Це остання спроба для коней, які ведуть Золотий автомобіль. Треба піднятися брукованою вулицею, що проходить вздовж соборної церкви. Громадськість допомагає їм, натискаючи на задню частину "Золотого автомобіля". Це дуже вражає! Зусилля триває всього близько двадцяти секунд, але воно інтенсивне. За традицією, сходження потрібно робити за один прийом. Інакше... горе місту рік!

4. Бой під назвою "Lumeçon"

У неділю о 12:30 актори бійки спускаються з собору на Гран-Плас. Він протиставить Сен-Жоржа жахливому дракону. Сен-Жорж та його коня оточують різні персонажі. Протягом півгодини вони змагатимуться на арені, в центрі Гран-Плас у Монсі. Тисячі глядачів збираються, поспішають, штовхають один одного... Їхня надія? Відірвіть у дракона трохи шерсті, прикріпленої до хвоста "звіра". Таке волосся вважається щасливчиком. Монтуа прикріплюють його до свого зап'ястя, щоб він гарантував їм удачу цілий рік.