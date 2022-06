Le Doudou, de retour du 8 au 19 juin prochain

Le Doudou est enfin de retour pour une nouvelle édition. Retour sur le programme de cet événement qui se déroulera du 8 au 19 juin prochain.

Pour lancer les festivités, place le vendredi soir à une série de concerts sur la Grand-Place, à partir de 21h.

Honneur aux montois avec le premier artiste annoncé qui jouera à domicile : Antoine Délie. Nul doute que l’artiste montois fera également découvrir son nouveau single " c’est ma vie ", extrait d’un EP entièrement dédié aux chansons belges.

Dans un autre registre, c’est Ykons qui montra sur la scène de la Grand Place.

Le 2ème artiste annoncé n’est autre que le groupe liégeois. Au fil des années, Ykons a réussi à s’imposer sur le devant de la scène notamment grâce à son single " Sequoia Trees ". Après ce tube, Renaud, Yann, Patrick, David et Ben nous dévoile " Lights Up ", un nouveau single plus rock dans lequel les Belges célèbrent la joie de vivre.

D’autres artistes viendront compléter l’affiche de la soirée d’ouverture.

Le week-end, place à la traditionnelle Ducasse rituelle

Chaque année, des milliers de participants se réunissent pour célébrer le Doudou dont la Ducasse rituelle constitue l’apogée. Une ducasse caractérisée par plusieurs moments forts.

La Descente de la châsse des reliques de Madame Sainte-Waudru en est le premier temps fort. Lors d’une séance solennelle, le doyen confie au bourgmestre les reliques de la sainte, afin de les processionner le lendemain dans les rues de la ville. Le dimanche matin, la châsse de Sainte-Waudru est posée sur un char tiré par des chevaux : le Car d’Or.