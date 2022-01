Le double séisme meurtrier en Afghanistan a fragilisé un minaret antique

Célèbre pour ses motifs en brique et ses inscriptions au sommet sur fond de céramique bleue, le minaret de Jam est situé à la limite des provinces de Ghor et d'Herat, à l'emplacement présumé de Firuzkuh, capitale de l'empire ghoride (1000-1215) qui a dominé l'Afghanistan et certaines parties de l'Inde aux XIIe et XIIIe siècles.

Il a jusqu'ici survécu aux séismes, inondations et tempêtes, fréquents dans la région.

L'Unesco l'a placé depuis 2002 sur sa liste du patrimoine mondial en péril.

Avec le soutien de l'Unesco, des archéologues ont déjà tenté de restaurer le minaret, mais la sécurité a toujours posé problème dans cette région reculée, située en plein territoire taliban, même avant leur prise de pouvoir en août sur l'Afghanistan entier.

Après le double séisme de lundi, "il n'y a pour l'instant pas de preuve pour affirmer que le minaret a été fragilisé", a réagi l'Unesco auprès de l'AFP, tout en précisant que l'organisation a sollicité ses contacts dans la province de Ghor pour procéder à des vérifications.