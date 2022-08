Le "double jet-stream", explication des vagues de chaleur ?

Maintenant que l’on a compris ce qu’était la situation "classique"… quid du réchauffement climatique, que se passe-t-il si la température vient à grimper ?

La conséquence ? Les ondulations du jet-stream sont plus lentes, et plus sinueuses. Le courant peut se diviser en deux branches distinctes, l’une allant vers la Scandinavie, et l’autre évoluant vers la Méditerranée. Ces deux couloirs peuvent donc enfermer en leur sein une masse d’air chaud qui circule peu, et qui crée un climat très sec et très chaud sur la zone concernée… dont fait partie la France et d’une manière plus large, l’Europe occidentale.