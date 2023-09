Le double assassinat du Vogelzang : deux retraités pris pour cible en 1937 à Woluwe-Saint-Pierre

Le premier épisode de cette nouvelle saison s’ouvre sur un double assassinat perpétré en 1937 par Maurice Demuyt. Une affaire d’argent qui vire au meurtre sauvage d’un couple de retraités dans le quartier paisible du chant d’oiseau à Woluwe-Saint-Pierre.

Demuyt, la trentaine, vit avec sa mère dans le voisinage des victimes, le couple Bodart, avec qui il entretient de bonnes relations. Volontaire et travailleur, notre protagoniste n’est pourtant pas épargné par la crise économique et financière des années 30, la Grande Dépression, qui fait cruellement sentir ses effets. Licencié pour raison économique de la papeterie dans laquelle il travaillait, Demuyt enchaîne les petits boulots. Il réussit même un examen d’entrée à la police, carrière qu’il voit se refermer en raison de proximité avec le mouvement rexiste, jusqu’à se retrouver au chômage pendant deux ans.

Maurice boit beaucoup et ses besoins d’argent s’aggravent. Son état psychique aussi. En détresse financière, il se tourne régulièrement vers sa mère et son entourage, dont ses voisins, le couple Bodart, qui s’est toujours montré généreux envers lui, pour emprunter, et souvent voler, de l’argent.