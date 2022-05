Le dossier médical global : quels sont vos droits ?

Le dossier médical global est une sorte de contrat, qui confirme la relation entre vous et votre médecin. Il accorde au médecin la permission de rassembler les informations médicales vous concernant et est inscrit dans un arrêté royal datant du 29 mai 2000. Autrement dit, le patient et le médecin s’engagent dans une relation thérapeutique, afin d’avoir un suivi correct du patient.

Dans ce dossier, il y a vos coordonnées, vos antécédents médicaux, vos allergies, vos traitements etc. L’ordre des médecins précise "le DMG est dans le respect du secret professionnel un outil de travail, un moyen de communication, un point de référence qualitatif et un élément de preuve."