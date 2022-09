Le dossier du projet de parc national de la Forêt d'Anlier est bouclé : voici ce qu'il contient

Mais derrière l'aspect strictement écologique, le programme déposé devant la Région wallonne prévoit également l'aménagement de la forêt afin d'accroître son attractivité touristique. L'ambition serait de diriger les touristes vers six portes d'entrée qui les mèneraient vers des sentiers balisés et le patrimoine de ces forêts. Mais pas de quoi transformer la forêt de fond en comble. "Elle ne sera pas grillagée. Tout le monde pourra toujours s'y promener, aller y cueillir des champignons... C'est une nouvelle organisation du tourisme que nous souhaitons réaliser en invitant les curieux à emprunter certains chemins pour laisser la nature respirer à d'autres endroits", confie Thierry Jaumain, coordinateur du projet. Un subside de 15 millions d'euros sera débloqué pour permettre au parc national de se développer.

Si aucune étude d'incidence n'a pour l'heure été réalisée sur l'impact de l'obtention de ce statut, il reste l'exemple du seul parc national belge situé en Haute Campine. Avec une superficie de 5.700 hectares, l'écrin est parvenu à créer une véritable écosystème autour de lui. Dans une interview accordée au Soir, Céline Tellier, ministre de l'Environnement, de la Forêt et de la Nature à la Région wallonne, remarquait qu'avec "des investissements relativement limités - 87 millions d'euros investis entre 2001 et 2012 - cela a permis la création de 5.000 emplois et généré 191 millions de revenus par an."

Ici, les porteurs de projet espèrent d'abord que l'effet de levier puisse permettre à l'économie locale de récupérer 4 euros pour chaque denier investi. L'Horeca ainsi que les activités touristiques devraient être les grands bénéficiaires de cette reconnaissance, si elle a lieu. Mais pour cela il faudra attendre décembre prochain puisque c'est à ce moment que l'on devrait savoir si la Forêt d'Anlier deviendra l'un des deux parcs nationaux de Wallonie.