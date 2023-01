Le dossier Dragone est clos, le ministère public ne fait pas appel

Le ministère public a décidé de ne pas interjeter appel de cet aspect de l’ordonnance du 13 janvier "en raison du rôle secondaire des autres inculpés personnes physiques et du manque d’efficience prévisible de poursuites dirigées contre une société établie aux Iles Vierges britanniques et aux avoirs localisés aux Barbades".

"Quoi qu’il en soit, l’appel ne saurait non plus servir à rectifier des considérations purement subjectives, qui ne remettent au final pas en cause la régularité même de la procédure", souligne encore le parquet de Mons. Ce dernier entend dès lors respecter la décision, qui, "au même titre que toute autre décision de justice définitive, illustre toute la complexité des enquêtes menées dans les affaires de fraude fiscale et économique de grande ampleur".

Le ministère public tient à "réitérer son entière confiance dans les enquêteurs qui ont fait preuve d’un parfait professionnalisme dans cette enquête, menée sous l’autorité et le contrôle d’un juge d’instruction". Il a, enfin, réaffirmé sa ferme volonté de poursuivre, avec leur concours, la délinquance financière et fiscale sous toutes ses formes, y compris les plus graves.