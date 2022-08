Le dossier de la nouvelle gare d’Ottignies avance petit à petit : place à l’enquête publique

Dévoilé en mai 2021, le projet de la SNCB, élaboré en concertation avec les autorités communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, la Région wallonne, le TEC et Infrabel, progresse pas à pas. La demande de permis a été introduite il y a plusieurs mois. C’est maintenant l’enquête publique qui va commencer, elle aura lieu du 19 août au 19 septembre. Tous les documents seront bientôt disponibles sur le site Internet de la ville et une réunion d’information est d’ores et déjà programmée dans la salle du conseil communal le 12 septembre.

Contactée, la SNCB se réjouit de cette avancée : "C’est une étape de plus pour plus de confort et de sécurité pour les voyageurs en gare d’Ottignies. L’objectif du projet est inchangé : dimensionner les infrastructures en fonction de la fréquentation actuelle et attendue de la gare, intégrer les quartiers voisins, recréer les connexions piétonnes et favoriser l’intermodalité et l’accessibilité."

La SNCB espère obtenir le permis cette année et pouvoir lancer les travaux en 2023.