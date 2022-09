Le dossier de Colonster n’en finit pas de s’éterniser

Et de quatre ! L’appel à candidatures lancé par l’université pour trouver un concessionnaire qui rénove et exploite le château subit un nouveau report. Les amateurs disposent de cinq mois de plus pour déposer leurs offres. La date limite, prévue initialement pour novembre de l’an passé, puis avril, puis fin septembre, est repoussée au début février de l’année prochaine. Les autorités s'abstiennent pour l'heure de commenter la situation, mais le problème, qu’il devient désormais difficile de masquer, c’est qu’il n’y a pas d’amateur.

Il faut dire que trouver un investisseur qui accepte de dépenser de fortes sommes pour mettre le site aux normes, réhabiliter une aile de l’immeuble, et ouvrir un restaurant et une salle de réception qui, pendant quatre décennies, serait largement réservé en priorité et à tarif préférentiel des activités du monde académique, ce n’est pas évident.

C’est qu’il ne s’agit pas d’une opération de modernisation, mais d’une réhabilitation. Et que le bâtiment est classé comme monument, ce qui ajoute encore aux contraintes du cahier des charges. Alors le site continue à se dégrader... Le dernier "état sanitaire" est d’ailleurs probablement dépassé, notamment pour la partie actuellement vide d’occupants. Même si, tant qu'aucune solution ne se dégage, le chef étoilé installé sur place peut continuer à travailler, c’est sur le point de devenir vraiment un patrimoine en danger…