Le Doric String Quartet au festival Proquartetto, gagnez deux places !

Formé en 1998, le Doric String Quartet s’est imposé comme l’un des ensembles les plus remarquables des deux dernières décennies. Avec un répertoire aussi imposant qu’éclectique (de Joseph Haydn à Brett Dean), le quatuor a fait résonner les salles les plus prestigieuses – le Concertgebouw d’Amsterdam, les Konzerthäuser de Vienne et de Berlin, Wigmore Hall (Londres), Kioi Hall (Tokyo) ou encore Carnegie Hall (New York) – de ses interprétations puissantes et rigoureuses. Il nous offre le privilège d’un premier concert à Tournai à l’occasion d’une tournée européenne.

Au programme :

Ludwig van Beethoven, Quatuor Op. 18 no. 2

Alban Berg, Quatuor Op. 3

Bedřich Smetana, Quatuor no. 1

Infos : Doric String Quartet (proquartetto.be)

Le premier avril à 20 heures au conservatoire de Tournai, gagnez deux places !