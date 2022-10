Le don de sang, un geste de plus en plus rare. La Croix-Rouge tire la sonnette d’alarme et lance un appel aux donneurs

Donner son sang, un geste naturel, mais qui se fait de plus en plus rare. La Croix-Rouge lance donc un nouvel appel aux dons. Les stocks de poches de sang sont trop bas. Les groupes négatifs manquent de façon assez aiguë, pour les O négatifs, les A négatifs, surtout. Et la situation est fort critique pour les autres groupes à l’heure actuelle, Pour quelles raisons ? Afin de répondre à la question, Esther Neijens, responsable médicale du don de sang à la Croix-Rouge de Bruxelles était l’invitée de Sophie Brems sur la Première ce mardi matin. L’occasion de comprendre pourquoi ce don de vie s’est fait de plus en plus rare, à l’instar des donneurs.