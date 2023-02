Le don d’ovocytes : une pratique de plus en plus courante mais néanmoins tabou

On est dans cette génération où les femmes se soutiennent entre elles donc pourquoi ne parlons-nous pas de cette problématique ? Pourquoi ne parlons-nous pas d’infertilité ? Pourquoi ne levons-nous pas ce tabou qui entoure l’incapacité de tomber enceinte ?

Alors que cette solution s'avère de plus en plus accessible, le documentaire tente d'aborder cette pratique à priori obscure mais faisant de plus en plus d'adeptes.