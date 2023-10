Le Domaine W, un vignoble dont le Crémant brabançon est fort demandé et médaillé

La Belgique et ses vignes, une phrase qui devient de plus en plus normale étant donné le nombre croissant de celles-ci. à Saintes, dans la commune de Tubize un domaine viticole attire de plus en plus l’attention grâce à ses produits primés.

Le Domaine W a raflé des médailles (dont de l’or) en France, en Allemagne ainsi qu’au Concours Mondial de Bruxelles. Le produit du domaine est le Brut de Brabant, un Crémant confectionné avec les cépages traditionnels Champenois. Outre ses premiers prix, il est aussi le premier domaine en bio et biodynamie de Belgique. "On a 8 hectares avec 35.000 pieds de vigne, on veut rester petit, très qualitatif et exclusif", présente le propriétaire Dimitri Vander Heyden.

Visionnez le reportage de TvCom sur ce sujet

Malheureusement pour le grand public, il est difficile de se procurer les bouteilles du Domaine W : "Il y a 1400 personnes qui gravitent autour du domaine, comme ils ont la priorité sur l’achat des bouteilles et sont assez gourmands, le seul moyen de s’en procurer est de se rendre dans un restaurant étoilé de Wallonie où notre Crémant est disponible à la coupe", explique fièrement Dimitri Vander Heyden.

Effectivement, le Domaine W écoule ses bouteilles via son "Club W", où les inscrits reçoivent les précieuses bulles équivalentes au paiement de leur adhésion.