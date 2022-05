Le domaine provincial de Wégimont a lancé sa nouvelle saison touristique

Avec les températures estivales, la piscine de Wégimont tombe à point nommé, de quoi ravir les nageurs: "On vient très souvent" témoigne une habituée. "On vient nager après avoir été randonner parfois, ou quand on roule en vélo, on vient nager avant ou après. On a l'impression d'être en vacances."

Et le public est au rendez-vous: "On ne se plaint pas. Franchement, vu la conjoncture, on s'en sort plutôt pas mal" confie Grégory Capier, ouvrier en charge de la piscine. "En semaine, on fait une petite centaine de personnes, mais ici, au vu des piscines qui sont fermées tout autour de nous, on en récupère d'un peu partout, donc on double, voire triple le chiffre".

Des nouveautés

Qui dit nouvelle saison, dit nouveautés. "On a le Footgolf Champêtre, la rénovation des terrains de sport, la rénovation des terrains de mini-golf, et l'aménagement des aires de barbecue, avec beaucoup plus de mobilier" précise Eric Mestrez, directeur du domaine.