Le Domaine des Hautes Fagnes défend son projet d’extension

L’avis défavorable des experts en environnement du conseil économique et social wallon ne décourage pas les gestionnaires du Domaine des Hautes Fagnes, qui entendent poursuivre leur projet d’agrandissement de ce centre de détente.

Selon la directrice, la procédure de permis d’urbanisme a permis de recueillir plusieurs autres appréciations plus positives. La question du traitement des eaux mérite certes une attention particulière, mais à son estime, puisque l’édification des quatorze nouveaux chalets est compensée par une diminution de près de dix pour cent du nombre de chambres d’hôtel plus classiques, les capacités d’épuration restent suffisamment dimensionnées pour absorber la clientèle supplémentaire. Le Domaine des Hautes Fagnes s’apprête à plaider sa cause en ce sens, auprès des bourgmestre et échevins waimerais, non sans souligner que la déclaration de politique communale, adoptée par la majorité locale en début de législature, prévoit de moderniser les infrastructures touristiques…

Les plans ont été conçus pour s’adapter à l’évolution de la demande, de plus en plus orientée vers des séjours de charmes pour des couples à la recherche de logements insolites.