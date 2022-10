Le domaine des grottes de Han invite trolls et sorcières pour "Hanlloween"

Une fois dans la pénombre des entrailles de la Terre, les visiteurs sont confrontés à des trolls. Mais ils ne sont pas là pour effrayer les enfants. D’ailleurs ils ne les voient même pas : "Les trolls n’ont jamais vu d’humain donc ils ne nous voient pas. Le public comprend qu’ils vivent leur vie et qu’ils ne sont pas là pour faire peur". De loin puis de près, enfants et parents s’approchent donc des trolls et échangent comme ils peuvent car ils ne parlent pas du tout la même langue : "C’était l’occasion de venir redécouvrir les lieux", explique un papa. "Ça s’anime et ça change pour des gens comme nous qui connaissent bien les grottes, ici c’est une nouvelle découverte".

Un succès de foule, bien aidé par la météo, qui se prolonge toute la semaine jusqu’au 4 novembre.