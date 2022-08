Le domaine de Claire-Fontaine : un bon plan pour se rafraîchir

Sortez vos shorts et enfilez vos maillots, l'été est chaud. En province du Hainaut, un centre de délassement propose toute une série d'activités pour toute la famille durant la période estivale : sports, aventure, détente, baignade et pêche. Le domaine de Claire-Fontaine dispose d'un lac de 2000 m2 dans lequel il est possible de piquer une tête pour se rafraîchir. Tout en glissant sur les deux toboggans aquatiques mis à disposition. Jusqu'à 4,5€ le prix d'entrée pour un adulte. Pour les plus sportifs, un aquapark géant est installé. L’entrée vous donne accès à 900 m2 de surface gonflable dotée de toboggans, de trampolines et d’obstacles en tout genre. Pour une heure de glissade et d'amusement, il faudra compter 9€. Enfin, autre activité sur l'eau, plus calme et en détente, le pédalo. La location coûte 5€ pour un deux places et 10€ pour quatre personnes.