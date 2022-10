Visite au domaine de Chevetogne

Si parfois le matin vous vous réveillez en vous demandant à quoi ça nous sert au juste d’avoir des " provinces " en Belgique, pensez au Domaine de Chevetogne : car c’est la Province de Namur qui l’a racheté en 1969, pour en faire un merveilleux parc d’activités et de tourisme à la portée de tous. Le résultat est épatant. Dans un décor naturel tout magnifique, on joue, on monte à cheval, on se baigne, on rejoue, on pêche, on mini-golfe, on mange, on s’instruit, on re-re-joue, et même, on loge dans le parc, si le coeur nous en dit. Cerise sur le bonheur : l’entrée au domaine coûte un prix démocratique. Nous espérons que vous avez déjà fait un jour l’expérience de Chevetogne, et surtout que vous comptez la renouveler sous peu. En tout cas, les " provinces ", c’est une invention magique !