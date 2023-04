Sur TikTok, les utilisatrices jouent avec ces codes hautement féminins et les combinent avec des coiffures diverses et variées. Couettes, coloration rose, bouclettes et autres anglaises composent toutefois la majorité des looks proposés sous le hashtag #dollcore. On y trouve également des tenues mixant deux tendances a priori opposées, grunge et dollcore, donnant vie à des poupées dignes des plus grands films d'horreur.