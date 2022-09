Le "dogfooding" : quand une entreprise utilise son propre produit.

Le "dogfooding" est un mot argotique longtemps attribué au monde de l’informatique. Dans le livre d'entreprise de Microsoft "Inside Out: Microsoft-In Our Own Words", on raconte que Paul Maritz, ancien directeur de l’entreprise, a mis au défi l’un de ses employés d’augmenter l’utilisation des produits de la multinationale en interne. Dans l'objet du mail adressé à son collègue Brian Valentine en 1988, l’informaticien note : "Manger sa propre nourriture pour chien" ("Eat your own dog food").

Mais l’industrie technologique se serait inspirée des publicités de la marque de nourriture pour chien Alpo. Dans les années 1970, l’acteur canadien Lorne Greene disait dans ces spots télévisés qu’il en avait lui-même donné à ses chiens, explique Warren Harrison dans un ouvrage de l’éditeur de logiciel IEEE Software, paru en 2006.