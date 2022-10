"C’est aussi une quête de la normalité", explique Noé Reutenauer. "Kirill baigne dans le hip-hop et le rap mainstream, les films d’action, où les gens sortent avec des gens non handicapés et sont eux-mêmes non handicapés. Et pour lui, atteindre l’amour […], c’est accéder aussi à une forme de normalité."

Le documentaire "Une bosse dans le cœur" est à voir ce lundi à 21h30 sur La Trois dans le cadre de l’opération Cap48.