Le documentaire sur Randy Rhoads est sorti, les images sont à voir ici !

Un nouveau documentaire sur le guitariste Randy Rhoads est à présent disponible. Randy Rhoads : Reflections of a Guitar Icon retrace sa courte carrière, depuis ses débuts avec Quiet Riot, aux deux albums avec Ozzy Osbourne (en remplacement de Jake E. Lee), jusqu’à son décès tragique dans un crash d’avion à 25 ans à peine.

Un mélange d’archives et de nouvelles interviews viennent compléter l’histoire, grâce aux témoignages d’Ozzy Osbourne lui-même, mais aussi du regretté Eddie Van Halen, Frankie Banali, Kevin DuBrow, Joel Hoekstra, George Lynch, Gary Moore, Rudy Sarzo et Dweezel Zappa, sans oublier la maman de Randy Rhoads, Delores. Le film est raconté par Tracii Guns du groupe L.A. Guns.

Dans le clip ci-dessous, vous verrez le bassiste de Slaughter, Dana Strum – qui avait présenté Randy Rhoads à Ozzy – et le frère de Randy, Kelle Rhoads, évoquer l’audition qui changera sa vie et le fera connaître du grand public.

"Il me disait toujours qu’il n’aimait pas beaucoup Black Sabbath, alors que moi oui. Il se demandait qui était assez fou pour se faire tatouer son propre nom sur la main, ça le dépassait. Franchement, il n’en avait rien à faire au départ, il trouvait ça trop sombre et trop lent ", explique son frère Kelle.

Dans ces images, on retrouve aussi un enregistrement de la voix de Randy Rhoads alors que Dana Strum faisait une imitation assez réussie d’Ozzy.

Rhoads : Reflections of a Guitar Icon est maintenant disponible en DVD, Blu-ray et via Download-to-Own.