Le documentaire sur Kanye West sort ce mercredi, on vous dit ce qu'on en a pensé

Ce mercredi sort sur la plateforme Netflix, le premier volet d’un documentaire sur l’iconique Kanye West et on n'a pu le voir en avant-première. On vous dit ce qu'on en a pensé.

Jeen-Yuhs, a Kanye Trilogy c’est 20 ans d’enregistrement et près de 320 heures d’images accumulées par son ami Clarence "Coddie" Simmons qui réalise ce documentaire avec son acolyte Chike Ozah.

Des images rares qui montrent l’ascension de Ye au sommet de la scène hip-hop, tout en mettant l’accent sur le côté humain du personnage, qu’on connaît d’habitude plus sous sa facette mégalomane.

Fait rare, il ne s’agit pas binge watcher les presque 4h30 du docu en une fois. La plateforme a choisi de diffuser un épisode par semaine sur trois semaines. Autre indiscrétion, selon Billboard, la plateforme VOD aurait déboursé 30 millions de dollars pour les droits.

Croire en soi

Clarence "Coddie" Simmons a commencé à filmer Ye en 2001. Les deux hommes se sont rencontrés en 1998 à Chicago, la ville d’où vient le rappeur.

A l’époque, Kanye West est un beatmaker qui commence à se faire un nom et qui travaille pour le célèbre label Roc-a-Fella, là où est signé Jay-Z. D’ailleurs, il collabore avec lui sur son album Blueprint.

Dans son premier épisode, intitulé "Vision", on suit Kanye et ses frustrations de ne pas être pris au sérieux par l’industrie musicale en tant que rappeur, pourtant comme le dit à la narration Coddie Simmons, cette même industrie est à la recherche de son nouveau Jay-Z.

Pour Kanye, ce qu’on lui reproche, c’est de ne pas venir "de la rue", de ne pas être assez gangsta, dans ses origines ou encore dans son style.

I got big dream

Oui, c’est vrai, l’artiste est plutôt de classe moyenne basse. Mais il n’empêche… " Je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche […] Je ne viens pas des banlieues cosy", disait déjà, il y a près de 20 ans, Kanye West. "Je n’ai tué personne dans la rue. Je voulais faire de la putain de musique. Je suis déterminé, je sens que je veux faire de la musique, et tu veux me retenir parce que je n’ai tué personne ?"

►►► A lire aussi : Angèle, Oreslan… Faut-il avoir son propre documentaire pour être un artiste validé ?

Alors Kanye démarche, fait du networking. Et il s’impatiente. Parce que, et c’est l’un des propos majeurs de cette première partie : Kanye n’a pas de doutes, il croit en lui. Pendant près de 4 minutes, alors qu’il est interviewé dans sa voiture par Al Burton, dans les rues de New York, Kanye West explique : "I got big dream" (j’ai de grands rêves, ndlr). Et il ajoute, "je vais saisir les opportunités, je vais rencontrer des gens".

Sans sourciller, Kanye West insiste : "Je suis un rappeur, je suis un putain de MC, mec ! Je suis un conteur d’histoires. Je crée, mec !" avant de dire "je vais aller répéter mon discours pour les Grammy". Spoiler alert : depuis cette période, il en compte 22 à son palmarès.

C’est d’ailleurs cette confiance en soi à toutes épreuves qui pique la curiosité de son ami Coddie, et qui conduit ce dernier à le suivre avec sa caméra.

A travers ce premier volet, on suit Kanye dans ses péripéties, entre les démarchages au sein de Roc-a-fella, dont un moment presque lunaire où il se balade dans les locaux pour faire écouter ses sons à celles et ceux qui sont-là, ceux qui lui demandent de fournir des beats et ne le prennent pas aux sérieux, ses allers-retours entre New York, où il s’est installé pour percer, et Chicago.

Le lien avec Donda

Mais d’où lui vient-elle cette confiance ?

Lors de l’un de ses voyages, il rend visite à sa mère, Donda, décédée en 2007 et à qui il rend hommage dans son album sorti en 2021 et dont l’album Donda 2 est attendu pour fin février 2022.

Et c’est sûrement l’un des passages les plus enrichissants de cet épisode 1. Le lien qui unit Kanye à sa mère, certes, est particulièrement touchant, mais surtout on comprend que c’est elle qui lui transmet cette confiance en lui.

D’ailleurs, comme l’explique Franceinfo, c’est dans la logique d’éducation de Donda, de stimuler les centres d’intérêt de son enfant, dès son plus jeune. C’est elle qui lui achète son premier sampler et le pousse à affirmer sa personnalité créative. D’ailleurs, que l’on qualifie Kanye West de fou ou de génie, il y a une chose qu’on lui reconnaît c’est cette prodigiosité à jouer avec la musique, à la créer, à la décadenasser.

Il y a un passage où Kanye et sa maman se remémorent un de ses premiers textes qu’ils rappent ensemble. Donda ne cesse d’encourager son fils, de lui répéter qu’il est fait pour ça, comme un mantra qui devient réalité dès qu’on le prononce.

Quand il lui demande, avant un bail avec MTV, "est-ce que tu peux y croire ?", elle répond d’emblée, "Evidemment que je peux. Tu joues des sons comme Michael Jordan tire des paniers à trois points". Une évidence. Et elle ajoute, "si quelqu’un fait quelque chose depuis aussi longtemps et que c’est si bon, ça doit payer à un moment donné". Et ce n’est pas seulement qu’elle veut encourager son petit, c’est qu’elle y croit, elle le vit avec lui.

Coddie Simmons, on le sent, est touché par cette transmission filiale de la confiance. Et ça le ramène d’ailleurs à sa propre vie. Il le dit, ce n’est pas un hasard s’il a décidé de prendre une caméra et de capter des moments de vie. C’est une chose qu’on lui a transmis et qu’on l’a encouragé à faire. Il pointe alors l’importance de l’éducation.

Toute une époque

Au-delà du propos, le documentaire a le mérite de nous plonger dans une époque. Qui peut sembler loin, mais finalement pas tant que ça. On est au début des années 2000. Et que ce soit la qualité de l’image qui n’est clairement pas celle de la 4k ou le style baggy bien tombant, on est en plein dans cette période.

C’est aussi, l’époque des GSM à clapet et des ordinateurs et téléviseur qui nous semble désormais bien vintage. Bref, cette plongée dans le début du 21e siècle alors que le hip-hop est en pleine évolution saura séduire les plus nostalgiques.

C’est aussi l’occasion de voir Kanye West sous un autre jour. Parfois un peu gauche, avec un appareil dentaire, maladroit, même si déterminé. Il n’est pas encore la star qu’il est devenue et ça le rend attachant. Ou en tout cas, cela permet de voir en lui quelqu’un de plus simple que ce à quoi il nous a habitués.

On sait aussi que pour la suite, les réalisateurs ne se sont pas interdits de parler de certains sujets : que ce soient ses troubles mentaux, son soutien à Donald Trump ou encore sa candidature à la présidentielle.

Petit point critique, le documentaire reste "à l’américaine". C’est l’histoire de la conquête vers "le rêve américain" avec les séquences émotion qui vont avec. Le teaser pour le 2e épisode fait monter la tension entre sirène d’ambulances hurlantes, un accident qui marquera le tournant de sa carrière. Bon après c’est pour ça aussi qu’on regarde. Parce que ce rêve américain, on veut le vivre avec cette bande de potes. Pas à pas. Alors on ne boude pas notre plaisir.

Polémique

Rappelons tout de même qu’il s’agit bien du film de Coddie Simmons et Chike Ozah, et non d’un film à la gloire de Kanye. D’ailleurs, ce dernier est assez furieux de ne pas pouvoir assister au montage et de ne pas avoir son mot à dire.

Dans un message sur Insta, Kanye a exprimé sa colère en disant :"ouvrez la salle de montage immédiatement pour que je puisse être en charge de ma propre image", a-t-il écrit, dans une publication aimée 1,5 million de fois.

Même si, aujourd’hui Simmons assure que l’artiste les a laissé travailler, il explique qu’il a dû le rassurer et lui dire "quand j’ai rencontré Kanye je lui ai dit : "tu dois me faire confiance mon frère, comme tu m’as fait confiance pendant toutes ces années, avec toutes ces séquences, pour te filmer".

On a envie de dire à Kanye : "Chill !" Les deux réalisateurs avaient déjà reçu, en 2006, une proposition pour exploiter les images mais ils l’avaient refusé, "Kanye n’était pas prêt", a raconté Simmons.

Ils ne veulent pas donner une image négative du rappeur. Ils veulent lui donner une image plus humaine. Le génie n’a plus qu’à l’accepter.