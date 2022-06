Le documentaire sur John Lennon et Yoko Ono sur La Trois

Ce documentaire comprend de nouvelles interviews avec, entre autres, Yoko Ono, Julian Lennon et les musiciens ayant joué sur Imagine.

Dans la bande-annonce ci-dessous, on peut voir le couple là où ils ont enregistré Imagine, tandis que d’autres parlent du temps qu’ils ont passé ensemble, et comment ils ont collaboré, avec Yoko Ono écrivant les paroles aux côtés de Lennon.

"Les chansons rock & pop attirent," explique Yoko Ono dans un communiqué. "Elles parlent aux gens. Et il n’y a rien d’autre de tel. Imagine en était le résultat. Nous savions tous les deux que nous parlions de manière à ce que les gens nous comprennent. Le fait qu'"Imagine", la chanson, ait été écrite et dévoilée au monde était magique. Et j’espère que vous ressentirez cette magie. Avec le recul, je pense que nous nous sommes rencontrés, John et moi, pour écrire cette chanson."

Le réalisateur Michael Epstein, nommé pour un Academy Award en 1996 avec son documentaire "The Battle Over Citizen Kane", a travaillé sur "John & Yoko", qui se penche également sur l’art, l’activisme et les visions politiques du couple. Il replonge dans leur enfance, explique les coulisses du film Imagine et celui de Yoko Ono, Fly, ainsi que les enregistrements inédits.

Parmi les autres intervenants dans le film : le photographe David Bailey, le conservateur John Dunbar (qui a organisé l’exposition de Yoko Ono où elle a rencontré le Beatles), un de leurs voisins et le designer du studio dans lequel ils ont enregistré à Tittenhurst Park.