Le documentaire sur Dio sort le 1er septembre!

L’affiche du documentaire sur la vie de Ronnie James Dio a été précédemment dévoilée.

Dio : Dreamers Never Die est le premier documentaire sur Dio à être entièrement autorisé par la succession de l’artiste. Selon la description du film, il "plonge dans son incroyable ascension; du crooner doo-wop des années 50 à ses débuts dans le rock classique au sein du groupe Rainbow, en passant par le remplacement d'Ozzy Osbourne au sein de Black Sabbath, jusqu'à la création du groupe Dio, à son nom. Cette biographie est totalement différente des clichés sur le rock and roll, la drogue et le sexe. Le film parle de persévérance, de rêves et de la capacité à croire en soi".

Lors d’une interview au Lucas H. Gordon Show sur YouTube, sa veuve Wendy a précisé qu’elle a pu voir les premières images de ce documentaire qui s’annonce très touchant : "C’est un voyage au cœur de l’entièreté de sa vie. Je l’ai regardé avec une personne de BMG et mon agent et nous étions tous en pleurs."

Wendy Dio a aussi confirmé la présence d’autres grands noms dans le film : Rob Halford, chanteur de Judas Priest, l’acteur et membre de Tenacious D, Jack Black, la guitariste des Runaways, Lita Ford ou encore Geezer Buter, son collègue dans Black Sabbath.

Annoncé depuis février 2020, il sera co-réalisé par Don Argott et Demian Fenton. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble par le passé, notamment en 2005 sur le célèbre Rock School.

La veuve du chanteur, Wendy Dio, donne actuellement beaucoup d’interviews à l’occasion de ce qui aurait dû être le 80e anniversaire de son mari, une date d’ailleurs soulignée dans l’émission Classic 21 Metal. Elle a notamment évoqué la semaine dernière que Dio avait été un peu moqué à son arrivée dans Black Sabbath, et que le titre "Holy Diver" avait, à l’origine, été pensé pour Black Sabbath.

Wendy Dio a aussi évoqué le phénomène actuel de la série Stranger Things, et le cadeau qu’elle a fait au programme. Elle a en effet donné une vieille veste en jeans vintage de Ronnie James Dio pour que le personnage incarné par Joe Quinn, Eddie Munson, puisse la porter pour le tournage.