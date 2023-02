Le documentaire officiel sur Led Zeppelin arrive enfin !

Il avait été annoncé en 2019 pour célébrer les 50 ans du groupe (en 2018) et n’a toujours pas été partagé avec le grand public, malgré de nombreux rebondissements, le documentaire sur l’histoire de Led Zeppelin, Becoming Led Zeppelin, fait son retour dans l’actualité.

Et c’est sous le nouveau titre Led Zeppelin, qu’il nous arrivera finalement, maintenant qu’il vient d’être racheté, d’après un nouveau post sur le site web d’Altitude Film Sales.

"LED ZEPPELIN est un film que personne ne pensait pouvoir réaliser un jour. L’ascension fulgurante du groupe vers la célébrité a été rapide et n’a jamais été documentée. Grâce à un accès inégalé au groupe et à leurs archives personnelles, à leur soutien total et à des images inédites, Led Zeppelin vous plongera dans les images et les sons de leur début de carrière. Cette expérience sur grand écran vous donnera l’impression d’y être", apprend-on via le communiqué officiel.

"Le film raconte l’histoire de quatre hommes et de leur amour pour la musique, révélant leurs parcours individuels alors qu’ils évoluent sur la scène musicale des années 1960, jouant dans de petits clubs à travers la Grande-Bretagne ou jouant sur certains des plus grands succès de l’époque, jusqu’à leur rencontre à l’été 1968 pour une répétition qui changera leur vie à jamais."

"Quatre voyages fusionnent en un seul alors qu’ils partent à la conquête de l’Amérique dans une expérience de montagnes russes dont le point culminant arrivera en 1970 lorsqu’ils deviennent le groupe numéro un au monde.''

Becoming Led Zeppelin avait été projeté en avant-première en 2021 à Venice, mais ne semblait pas " digne " d’être montré au grand public à l’époque.

En septembre de l’année dernière, Sam Rapallo, administrateur du forum officiel Led Zeppelin a annoncé que le film serait remonté et réédité. C’est désormais chose faite.