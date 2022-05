Le documentaire Mémoire de nos mères : "Un chant choral avec les récits de toutes ces femmes"

Ou le aussi le droit à s’habiller comme elles l’entendent, et revendiquer une certaine insouciance… Mais comme vous dites dans le dossier de presse du film, "la légèreté de l’être n’est pas pour toutes les femmes. C’est un privilège de classe…"

Oui, il y a eu des progrès sociaux, et des établissements comme les ‘maisons Gabrielle Petit’où les femmes se réunissaient pour discuter entre elles des acquis… Mais ça concerne certains milieux. C’était la Belle Époque, avec ses jazz clubs, ses crinolines et ses maillots de bain… Mais à côté de ça, dans les sardineries d’Ostende, c’était en majorité des femmes qui grattaient les sardines avec les ongles, dans des conditions de travail effroyables. Ce n’était pas pareil pour toutes les femmes – et on a voulu le montrer dans le film aussi. Par exemple, en 1919 se crée l’ONE (Office de la naissance et de l’enfance, NDLR), ce qui aide les femmes… mais il n’y a pas de création de crèches, par exemple. Ça aide un pan de la société, mais pas toute, même si au final quand même il y a eu des avancées par sur les luttes sociales. Aux Jeux Olympiques d’après-guerre, en 1920, la proportion de femmes n’était pas énorme, mais elles sont plus visibles. Vingt ans plus tôt, elles n’étaient même pas admises. En parallèle les femmes commencent à faire du sport, porter des tenues vestimentaires adaptées confortables, la mode change et évolue…

Le film raconte aussi l’accès au droit de vote des femmes en Belgique, ouvert d’abord uniquement aux élections communales : en 1921, il y a pile un siècle…

Les catholiques étaient favorables à étendre le droit de vote aux femmes, mais en fait pour des raisons réactionnaires : car "elles votent comme le curé". Les libéraux (socialistes) de leur côté n’étaient pas chauds… Finalement la pression des revendications a mené à une sorte de compromis dans la loi : le suffrage est masculin (jusqu’en 1948, NDLR), mais les femmes sont éligibles à tous les niveaux de pouvoir. En 1920 elles obtiennent le droit – et même l’obligation – de voter aux communales (sauf les prostituées et les femmes adultères, NDLR). Elles peuvent donc devenir échevines. Il y en eut 190 au total cette année-là : ce n’est pas un grand chiffre proportionnellement aux hommes, mais c’était la première fois…

Pour finir, quelle mémoire gardez-vous de votre mère à vous, vous a-t-elle inspirée ?

Ma mère était juive, d’un père religieux orthodoxe strict, et elle le détestait. Elle était douée pour le dessin, elle voulait faire les Beaux-Arts : son père disait qu’elle n’avait pas le droit. "Ce n’est pas une question d’argent, mais une question de principes", disait-il. Pour lui, tout ça c’était secondaire, ma mère devait en priorité apprendre les tâches ménagères, etc. Mais ma grand-mère, sa femme, a fait quelque chose qui était rare pour l’époque, mais autorisé dans la culture juive : elle a divorcé ! Un jour, elle a dit "il m’emmerde celui-là", elle a pris son gosse sous le bras, et est partie. Voilà comment ma mère est devenue dessinatrice ensuite… (rire).

‘Mémoire de nos mères’ de Tristan Bourlard d’après l’œuvre de Marianne Sluszny. Avant-première le 5 mai à 19h30 au Cinéma Vendôme et diffusion dans ‘Retour aux sources’ le 7 mai à 21h sur la Trois – RTBF.