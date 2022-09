Le documentaire "Elizabeth, regard(s) singulier(s)" ressort au cinéma, en hommage à la reine

Ce jeudi 8 septembre, la reine Elizabeth II s’est éteinte. En son hommage, plusieurs salles de cinéma proposent de (re) découvrir le magnifique documentaire de Roger Michell, intitulé " Elizabeth, regard(s) singulier(s)".

Alors que la planète entière rend hommage à la reine Elizabeth II, il est réellement intéressant de se replonger dans sa vie via ce documentaire. La monarque britannique est la seule cheffe d’État ayant vécu et régné aussi longtemps dans le monde. Mais pour beaucoup, elle fût bien plus que tout cela. Elle a été la mère spirituelle des Anglais, la grand-mère, l’arrière-grand-mère même. Et nous, qui ne sommes pas nés sur la perfide Albion, nous aussi, nous la considérons comme faisant partie de notre histoire vu qu’elle nous a toujours accompagnés, certes de loin mais elle a toujours été là, avec ses chiens, ses chapeaux et ses robes couleurs tentures de salon.