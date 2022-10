Le documentaire édifiant de Kate Winslet sur l’industrie agroalimentaire est sorti et il est gratuit

Le titre est sans appel : Manger nous mènera à l’extinction. Il est coproduit par l’actrice Kate Winslet, soutenu par Leonardo Di Caprio qui le décrit comme "le film que les générations futures souhaiteront que tout le monde regarde aujourd'hui", et c’est Hugo Clément qui le raconte pour la voix française.

Accessible et éducatif, il se présente sous la forme d’une enquête, longue de 4 ans, pour rendre compte de "l’écroulement écologique", avec caméras cachées, témoignages d’universitaires, de scientifiques, d’économistes, et d’interventions déchirantes des populations indigènes à l’appui. Le but ? Nous faire une énième fois prendre conscience de l’état de la planète et de l’impact monstrueusement énorme de l’industrie agroalimentaire sur celle-ci et sur notre santé.

Il y a fort à parier qu’après visionnage, l’on modifie – si ce n’est pas déjà fait – nos comportements alimentaires, car on le comprend mieux que jamais dans ce documentaire, ce que l’on choisit chacun de mettre comme viande dans notre assiette a un impact crucial sur notre planète et sur son futur, tout comme sur notre santé et notre espérance de vie. En ce sens, le film n’est pas qu’alarmiste, il nous donne une clé pour nous sauver.

Pour le visionner : https://www.youtube.com/watch?v=2s4EYAeZt9I&t=126s