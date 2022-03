Le documentaire d’animation "Flee", grand gagnant de la 41e édition du festival Anima

Le Grand Prix Anima du meilleur court métrage a récompensé "Steakhouse" de Špela ? adež. Le prix de la révélation créative pour le meilleur court métrage étudiant est revenu à "La Confiture de papillons" de Shih-Yen Huang. "To the Last Drop" de Schnellmann a décroché un prix spécial du jury. "Mom" de Kajika Aki Ferrazzini a aussi obtenu une mention spéciale du jury. Le prix du public est quant à lui allé au court métrage "Au revoir Jérôme !" d’Adam Sillard, Gabrielle Selnet et Chloé Farr. Dans le cadre de nuit animée, le public a de plus voté pour "Loop" de Pedro Polledri.

Dans la catégorie des courts métrages pour enfants, c’est "Un Caillou dans la chaussure" d’Eric Montchaud qui a remporté la compétition internationale. Une mention spéciale du jury a récompensé "Battery Daddy" de Seung-bae Jeon. Le prix du public est allé à "Zog and the Flying Doctors" de Sean Mullen.

Au niveau de la compétition nationale, Britt Raes a remporté le prix du meilleur court métrage belge avec "Luce and the Rock" et une mention spéciale du jury est revenue au court métrage "Les Grandes Vacances" de Vincent Patar et Stéphane Aubier. Le Grand prix du meilleur court métrage de la Fédération Wallonie-Bruxelles a été remis à Margot Reumont pour "Câline" et "Ronde de nuit" de Julien Regnard a reçu une mention spéciale. Le prix des auteurs a récompensé "Les Liaisons foireuses" de Violette Delvoye et Chloé Alliez et une mention spéciale est allée à la production collective "Le Renard, la tortue, l’araignée et le gâteau". Le prix du meilleur court métrage étudiant a été décerné à Anne Verbeure pour "Rode Reus", tandis que "Krak" de Stan Lievens a été distingué d’une mention spéciale du jury.