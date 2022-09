Le documentaire "Casser les Codes" de la RTBF reçoit le prix international "Social Impact" de l’IBC

Le prix international "Social Impact" de l’IBC, dans la catégorie "For advances in diversity and inclusion", a été décerné cette année à la RTBF pour son documentaire "Casser les Codes".

Réalisé par la journaliste Safia Kessas et coproduit par la RTBF, "Casser les Codes" raconte les parcours de femmes emblématiques du secteur des technologies. Ce documentaire nous plonge à l’intérieur de ces métiers méconnus, encore trop souvent conjugués au masculin. Car aujourd’hui, seuls 14% des postes dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) sont occupés par des femmes.