Le documentaire belge "Hawar, nos enfants bannis" au festival Visions du réel

Début août 2014, Daesh envahit l’Irak depuis la Syrie : les djihadistes ravagent les villages yazidis, tuent les hommes et kidnappent quelque 6000 à 7000 jeunes femmes et enfants yazidis. Les fillettes et les femmes deviennent les esclaves sexuelles des djihadistes. Selon des données non officielles, plus d’un millier d’enfants naissent de ces viols. Même libérées, le malheur de ces femmes ne s’arrête pas pour autant. De retour dans leur famille, elles sont poussées par leurs proches à abandonner leur(s) enfant(s) issus des viols. Considérés comme les "bâtards de Daesh", ces derniers sont en effet rejetés par la communauté yazidie et envoyés dans des orphelinats, où ils sont parfois donnés en adoption. Si certaines jeunes femmes souffrent en silence et se plient aux obligations de la communauté, d’autres fuguent parfois pour retrouver leur(s) enfant(s) ou, pire, certaines se sacrifient et restent avec leur "mari-djihadiste-violeur".