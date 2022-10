Le documentaire "Amazonie, cœur de la Terre Mère" : parole aux peuples autochtones

C’est pour mobiliser l’opinion publique et pousser les dirigeant·es à l’action que la princesse Esmeralda de Belgique, activiste et ambassadrice WWF UK et Stop Ecocide International a co-réalisé le film "Amazonie, cœur de la Terre Mère" avec Gert-Peter Bruch engagé depuis plus de 30 ans pour la protection de la forêt amazonienne.

Leur documentaire suit cinq leaders autochtones de quatre générations différentes : le chef Raoni Metuktire du peuple Kayapo, le chef Valdelice Veron des Guarani-Kaiowa, le chef Ninawa du peuple Huni Kui, le chef Kretã Kaingang des Kaingang et la militante autochtone Val Munduruku du peuple Munduruku.

En fil conducteur, la nécessité de délimiter et de protéger l’ensemble des terres indigènes. Le récit présente un historique de ce combat vieux de 60 ans en passant de la création du parc national du Xingu en 1961, à la contribution des frères Vilas Boas, ou la visite du roi Léopold III qui a vécu plusieurs mois avec les communautés indigènes, mais aussi la tournée mondiale du chef Raoni et Sting en 1989 (qui a permis de sensibiliser et de récolter des fonds au niveau international) jusqu’à la COP26 à Glasgow en 2021.