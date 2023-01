Le docteur Mounir, un orthodontiste kickboxeur professionnel avec un cabinet dentaire pas comme les autres

Avec son diplôme en mains, Mounir n’a plus qu’à ouvrir son cabinet d’orthodontie. Et encore une fois, il ne veut pas faire comme tout le monde.

"Quand je suis parti aux États-Unis faire ma spécialisation en orthodontie, j’ai visité des cabinets qui étaient à thèmes. Il y avait des vaisseaux spatiaux, des gares de trains… Mais j’ai trouvé que c’était très enfantin, très gamin. Je me suis dit, on va créer carrément un film d’action au cabinet. Et c’est la raison pour laquelle j’ai pensé à enlever le stress par un effet, qu’on appelle "woaw". J’ai pensé à ce dont je suis fan en premier : les dinosaures car ça regroupe plein de monde. Ça regroupe les enfants, les adultes et c’est un domaine qui ne meurt jamais", rajoute l’orthodontiste.

Le but donc, c’est d’enlever tout ce qui est néfaste. "Oui, notamment les blouses sont bleu marine et il n’y a pas d’odeur de produits dentaires, mais des odeurs d’huiles essentielles. Tout ça participe à cet univers qui enlève le stress aux patients et surtout aux enfants qui viennent au cabinet. Du coup, quand les enfants viennent comme ça avec un esprit qui est très jovial, on peut faire ce qu’on veut. On peut les soigner tranquillement, ils vont ouvrir leur bouche et ne vont pas la fermer avec leurs mains. Il y a plein de choses qu’on arrive à faire grâce à cet univers qui est complètement fantastique."

Si le cabinet est déjà bien travaillé niveau ambiance, le docteur Mounir ne veut pas s’arrêter en si bon chemin : "Mon rêve ultime ? C’est de construire plein d’univers fantastiques. J’ai envie que le patient, quand il est sur le site internet, il se dise : " Maman, je veux l’univers de la galaxie ", ou bien " je veux l’univers des dinosaures ", ou encore " je veux l’univers des Avengers ou des superhéros, l’univers des mangas… " En fait, je veux que le patient ou bien les parents des patients puissent choisir l’univers dans lequel l’enfant veut être. Ça, ce serait vraiment un rêve."