Le Doc’Riders revient les 16 et 17 septembre 2023 à Marche-en-Famenne

Pour sa cinquième édition, le Doc’Riders revient dans la région de Marche-en-Famenne. L’événement caritatif et sportif aura lieu les 16 et 17 septembre prochains au départ de Marche-en-Famenne. Comme chaque année, un parcours bucolique au cœur de la Famenne attend les quelques centaines de valeureux cyclistes. "Par équipe de trois ou de quatre, ils devront accomplir plusieurs défis. Tout d’abord récolter la somme de 1500 euros qui sera intégralement reversée à Médecins du Monde et puis parcourir, en vélo, un parcours de 100 ou 200 kilomètres", nous explique Alexandre Seron, porte-parole de l’événement.

Actuellement, environ 90 équipes sont déjà inscrites pour l’événement. L’an dernier, l’opération avait permis de récolter 200.000 euros au profit de l’association "Médecins du Monde".

Infos et inscriptions : https://www.docriders.org