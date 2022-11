Le djihadisme, "ennemi numéro 1" des éléphants d'Afrique de l'ouest

Au nord de la République centreafricaine, on est passé de 30 000 éléphants à une dizaine

Concrètement, le territoire a été cartographié avant/après, les incidents liés à la sécurité relevés et croisés avec des données de conservation. Cédric Vermeulen détaille le principal enseignement de cette recherche: "La première menace concerne les éléphants. Au nord de la République centreafricaine, on est passé de 30 000 éléphants à une dizaine! Ils ont tous été massacrés par des groupes violents qui ont utilisé leurs défenses pour financer leur guerre. Notre première grande crainte, c'est que va devenir cette immense population d'éléphants sous l'emprise du djihadisme?", s'interroge-t-il alors que l'ensemble du parc accueille 85% des éléphants de savane.

La présence djihadiste a évidemment d'autres conséquences sur ces zones protégées. On parle beaucoup de faune mais la flore est également impactée, la déforestation étant en moyenne quatre fois importante en zone de conflits. Et puis, certains acteurs de ces zones se repositionnent aussi, en fonction de leurs intérêts et peuvent bousculer tout un équilibre:

"Les espaces et ressources sont disputées en Afrique de l'ouest entre agriculteurs, pasteurs, éleveurs. Et pendant le temps d'une occupation d'une zone protégée par le djihadisme, on peut avoir des phénomènes irreversibles. C'est-à-dire des gens qui vont installer des villages, des champs, qui vont occuper le terrain avec des boeufs. Or on sait que partout où il y a des grandes densités de bétail, la faune chute. On sait aussi que dans certaines aires protégées, les djihadistes ont armé des groupes de braconniers pour les fournir en viande et à nouveau en sources de revenu", explique le professeur Vermeulen déplorant une situation très préocccupante.