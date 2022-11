Le DJ belge Jay Dunham au micro de Romain sur Tipik : "Mon but? Faire sourire les gens"

Le jeune producteur et DJ belge de house music Jay Dunham était l'invité de Romain Kuntz ce vendredi soir sur Tipik Radio pour une interview, un titre live et un mix exclusif derrière les platines de Tipik !

Jay Dunham qui a récemment fait son entrée dans la playlist de Tipik est revenu au micro de Romain sur le titre I Got Summer On My Mind, un titre électro house mélodique et dansant, ainsi que sur ses débuts, sur les coulisses de la promotion du titre et sur ses futurs projets.

Son but, à la fois en studio et en live : "Ce qui compte c'est que ça groove, c'est que ça fasse sourire et danser les gens".

Un titre devenu viral et qui comptabilise plus de 5 millions de "streams" à l'heure actuelle.