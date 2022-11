Le divorce entre Adidas et Kanye West, l’ex de Kim Kardashian

Je ne pensais pas qu’un jour je serais amenée, dans le cadre d’une chronique économique, à parler de l’ex-mari de Kim Kardashian. Le rappeur Kanye West s’est fait flinguer par les réseaux sociaux et les médias pour ses propos antisémites. Au point que des marques aussi importantes qu’Adidas ont rompu leur contrat avec ce proche de Donald Trump, dont les positions politiques flirtent souvent avec celles de l’extrême droite américaine.

Et comme le faisait remarquer Jean-Marc Sylvestre, l’ancien patron de l’information économique de TF1, on dit souvent qu’il ne faut jamais dîner avec le diable, ou alors avec une très longue cuillère. Cet arrêt de contrat va coûter à Adidas 8% de ses revenus, ce qui n’est pas négligeable, une perte de 250 millions d’euros qui viendra en déduction de ses profits de 2022. La griffe de sneakers Yeezy, lancée par le rappeur et commercialisée par Adidas, avait une valeur estimée à 4,7 milliards en 2021. Que vaudra encore cette marque après cet immense clash entre le rappeur américain et le premier équipementier sportif de la planète. Les associations antiracistes ne lâchent plus Kanye West...