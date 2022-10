Nous voilà donc embarqués avec elle dans ce road-movie intime au cœur d’une famille à la fois haute en couleurs mais aussi pleine de failles et marquée par la shoah et la maladie mentale. Son enquête la mène de Bruxelles à Paris en passant par Los Angeles où vit son frère. Cette exploration du passé va faire exploser les non-dits, le tout entrecoupé de chansons pop qui tranchent avec la dureté de certains propos. On voit se dérouler cette aventure libératrice qui va mêler Shoah, secret de famille, chansons mais aussi rires et larmes. Cela aurait pu être lourd, c’est au contraire léger et décalé. Et c’est là toute la clé de la réussite de ce film. Un film qui nous intrigue, nous touche, nous charme et qui ne laisse en tout cas pas indifférent !

Une production Panach Company / Sunset Junction / Kwassa Films et Parallell Cinema