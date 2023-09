Le Divico, un outil liégeois pour mieux lutter contre les violences conjugales

Au moins 21 féminicides ont été recensés en Belgique depuis le début de l’année. Des drames qui parfois auraient peut-être pu être évités. C’est le constat dressé par plusieurs intervenants en région liégeoise. Alors pour tenter de limiter les risques, ils ont mis sur pied un outil de concertation pour les professionnels baptisé Divico.

Le Divico, c’est le dispositif interdisciplinaire de lutte contre les violences dans le couple. Il part d’un constat : jusqu’à présent, chacun travaillait un peu dans son coin. " On observe que les services se sont bien outillés pour prendre en charge les situations de violence conjugale, que le travail en réseau se fait de mieux en mieux, mais que pourtant il y a en Belgique cette année 21 féminicides. Et on constate que les outils d’évaluation de la dangerosité des situations de violence conjugale sont uniquement basés sur la présence de violence physique. Or dans les situations de féminicide, il n’y a pas toujours de violence physique préalable ", explique Jean-Louis Simoens, responsable des pôles de ressources en violence conjugale.

Le Divico veut donc changer les choses : " Ici, les partenaires ne se retrouveront plus seuls à travailler chacun dans leur coin sur une situation de violence dans le couple qui soit critique mais ils auront un véritable espace de concertation où ils pourront se partager les informations. Cela permettra de mettre en place des mesures qui sont cohérentes entre elles et qui ne s’annulent pas les unes les autres ", se réjouit Joëlle Tetart, coordinatrice opérationnelle du Divico.

Concrètement, l’analyse d’une situation se fera sur base d’une grille d’évaluation de son degré de gravité. Si celui-ci est important, une cellule de concertation mettra en place un plan d’action dans les 72 heures.