Le Dit du Gaijin : qui est son réalisateur, M. Tikal ? [Interview]

A travers la série du Dit du Gaijin, qu’est-ce que tu veux nous transmettre ?

La beauté de la culture Japonaise, par le biais de ses innombrables facettes ! C’est un pays qui, paradoxalement, bénéficie d’un intérêt mondial, mais cet intérêt est malheureusement très limité, pour ne pas dire étriqué et faussé… Sa douceur aussi ! Le Japon bénéficie d’une image très étrange et stricte, alors que sur de nombreux points, elle est beaucoup plus tolérante et agréable que nos sociétés occidentales.

Et en quoi le Dit du Gaijin se démarque des autres productions qui ont déjà été réalisées sur le Japon ?

Je me démène pour que notre création s’illustre sur deux points ! Concernant la forme, je tiens vraiment à me démarquer des codes "YouTube" en mettant mes connaissances cinématographiques au service de la réalisation et de la narration. Je suis très minutieux quant à la mise en scène de la série, dont la forme est assez unique puisque déclinée en deux formats qui s’alternent : d’abord des courts-métrages sous forme de contes, ensuite des vidéos face caméra en apparence plus spontanées, mais en réalité également fictionnalisées. Dans ce second format, j’utilise d’ailleurs un ton assez provocateur et irrévérencieux envers la culture occidentale !

Concernant le fond, c’est un peu plus délicat… Comme dit plus haut, le prisme occidental sur la culture japonaise est assez limité et malheureusement, la majorité des vidéastes produisant du "contenu" à propos du Japon restent dans un carcan assez réduit, à savoir celui de la pop culture et du "choc" culturel. Personnellement, je trouve ça assez irrespectueux, car cette notion de "choc" découle uniquement du fait qu’ils abordent quasi systématiquement la société japonaise selon leur point de vue d’étranger, comme s’ils étaient la norme et le Japon une curiosité (au mieux) voire une anomalie (au pire) à apprivoiser… Il y a aussi un phénomène "parc d’attractions à ciel ouvert" que je trouve assez dérangeant, et un entretien de clichés et lieux communs assez agaçant ! Du coup, j’essaye de me positionner à l’opposé de cette attitude : dans les épisodes sous forme de contes, je minimise ma présence et mon temps de parole au maximum, afin de laisser les Japonais parler en leur nom de leur culture.

Combien de temps a duré cette épopée sur l’archipel ? Y as-tu rencontré une diversité de personnalités ?

Au moment de cette interview, mon immigration est encore très récente, cela ne fait même pas cinq mois que je suis venu m’installer à Tokyo ! J’espère m’y établir pour de bon, le Japon correspondant beaucoup plus à ce que je recherche dans mon quotidien… Pour ce qui est des personnalités, en effet, j’ai eu l’occasion de rencontrer de nombreux profils, tous très différents les uns des autres ! Mais je n’en dis pas plus, car vous pourrez les retrouver au fur et à mesure des épisodes du Dit du Gaijin !