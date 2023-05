Le Dit du Gaijin : interview et visite de la Shūeisha, le plus grand éditeur de manga au monde

Visiter la Shūeisha quand on aime les mangas, c’est un petit peu comme visiter les studios de Disney ou de Marvel : on ne peut poser les yeux nulle part sans reconnaître un personnage emblématique de la pop culture. Dès les années 80, Hokuto No Ken (Ken le Survivant) deviendra le premier gros succès de la Shūeisha, à terme il dépassera même la barre des 100 millions d’exemplaires édités dans le monde. Il sera très vite suivi par Saint Seya et Dragon Ball, deux autres "petites licences"…

Mais ce qui marche au Japon ne s’exporte pas forcément à l’international, et inversement !

"Par exemple, si tu parles à un Japonais de Disney il pensera aux parcs d’attractions et pas forcément aux films ou aux studios… Ces références culturelles se sont très bien exportées chez nous là où au Japon c’est la culture du manga qui est restée prédominante… Par contre, à l’inverse, le manga cultissime Slam Dunk n’aura jamais vraiment réussi à s’exporter chez nous à cause d’une autre série de basket diffusée sur le Club Dorothée…" explique Tikal. (Et oui, on vous regarde les Kangoo).